تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.مشاري الحربي تستضيف كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت مستشار حاكم إمارة عجمان للشؤون البيئية بدولة الإمارات العربية المتحدة وعضو مجلس أمناء جامعة عجمان سمو الشيخ د.عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي، لإلقاء محاضرة بعنوان «استدامة المستقبل» وذلك في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2017، بقاعة (110) بالحرم الجامعي بالعديلية.

وتأتي هذه الاستضافة ضمن إطار حرص الكلية على دعوة المتخصصين في إدارة الشؤون البيئية بهدف زيادة ثقافة الوعي البيئي بين أفراد المجتمع الكويتي خاصة مع ما تشهده الدولة من اهتمام متزايد بتطبيق اللوائح والاشتراطات البيئية في جميع المجالات وتدعو الكلية المهتمين بالشؤون البيئية حضور المحاضرة.