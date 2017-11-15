نظم قسم الدراسات الإدارية في كلية بوكسهل الكويت للبنات محاضرة بعنوان «تاريخ العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والكويت» ألقاها «المستشار التجاري في السفارة البريطانية» لدى الكويت سايمون ويليامز، في مسرح الكلية بمنطقة أبو حليفة، تحت إشراف عضو الهيئة التدريسية في قسم الدراسات الإدارية باسم القاسم وحضور عدد كبير من طالبات الكلية ورئيس القسم د. أرزو حراف وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

ألقت المحاضرة الضوء على العقبات العديدة التي تواجه العلاقات التجارية بين الدول وأهمية وجود استراتيجية واضحة بما يضمن تحقيق الأهداف وإنجاح استراتيجية الدولتين.

وتحدث سايمون ويليامز عن العلاقة التجارية التي تربط الكويت وبريطانيا قائلا: «تزداد العلاقات التجارية بين بريطانيا والكويت على الرغم من انخفاض أسعار النفط نسبيا، حيث ارتفعت صادرات المملكة المتحدة بنسبة 23% عن العام الماضي، كما تحسنت صادرات الكويت إلى المملكة المتحدة بشكل ملحوظ».

وعبر ويليامز عن إعجابه بالكلية ومرافقها قائلا: «بينما أتجول في حرم كليتكن الرائعة رأيت طبيعة المرافق والفصول الدراسية التي تتمتع بلمسة فنية ومجهزة بأحدث معدات التكنولوجيا وأعضاء هيئة التدريس والطالبات المفعمين بالحيوية عرفت سبب افتخاركن أن تكن من طالبات كلية بوكسهل الكويت».

وقد نظمت هذه المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات التي تنظم لطالبات هذا القسم وخصوصا مادة إدارة الأعمال الدولية حيث استضافت الكلية شخصيات بارزة مثل تامي أيمز - المستشار التجاري في السفارة الكندية وغيرها من الشخصيات التي لديها خبرات واسعة في مجال التجارة والاقتصاد والعالمي.

وقال عضو هيئة التدريس والمتخصص في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال باسم القاسم إن مثل تلك المحاضرات تساعد الطالبات على توسيع آفاقهن في مجال الاقتصاد العالمي وكيف يؤثر اقتصاد الدول على إدارة الشركات بأسلوب يتماشى مع تطور هذا الاقتصاد، فهذه المحاضرات تساعد الطالبات ليكن في المستقبل قادة مشاركين في اتخاذ القرارات، في مختلف المجالات العملية.