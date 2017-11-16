عبدالعزيز الفضلي

أكد مدير ادارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية العميد عبدالرحمن العبدالله ان درجة العنف وصلت الى حد القتل وهذه ظاهرة يجب مكافحتها وايقافها من خلال زرع القيم والمبادئ في نفوس الابناء.

جاء ذلك خلال مشاركته في الملتقى التربوي الاجتماعي النفسي الذي اقامته ثانوية خديجة بنت الزبير التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية تحت شعار «مدارس امنة بلا عنف»، واشرفت عليه مديرة المدرسة جميلة السهيل والباحثة الاجتماعية سعاد السهيل بحضور عدد كبير من مختلف المدارس في المنطقة.

واوضح العبدالله ان اجهزة التواصل الاجتماعي لها دور كبير في زيادة نسبة العنف بل ان الطفل منذ نعومة اظافره اعتاد على الجهاز واصبح لا يستغني عنه، مبينا ان 90% من اجهزة التواصل تهدم ويبقى 1% فيه فائدة، لذلك فالمسؤولية مجتمعية للحد من هذه الظاهرة.

من جانبها، قالت عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت د.امثال الحويلة ان اكثر العنف انتشارا هو العنف الالكتروني عند البنات والبنين مشيرة الى ان عنف الاشاعات اكثر وضوحا عند البنات بينما العنف البدني الاكثر لدى البنين، مضيفة ان نسبة انتشار العنف في المدرسة بلغت 15% وبقية النسب موزعة في الاسرة والمؤسسات الحكومية والاماكن العامة.