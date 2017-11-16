توجه د. محمد الفايز أمين الصندوق ورئيس اللجنة الاجتماعية في رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشكره وتقديره لكل اللجان العاملة بالرابطة وخاصة اللجنة الاجتماعية على ما قاموا به من جهود مشكورة أثرت العمل النقابي وكانت علامة مميزة في نجاح أنشطة الرابطة.

وتمنى د. الفايز السداد والتوفيق لجميع زملائه المرشحين لنيل ثقة زملائهم أعضاء هيئة التدريس وأن يعينهم الله تعالى على حمل تلك الأمانة ليكونوا عند حسن ظن زملائهم، وأن تجرى العملية الانتخابية في أجواء أخوية تعكس الصورة الحقيقية لتحضر وارتقاء أعضاء هيئة التدريس، كما تقدم بخالص تهانيه لزميله د. أحمد الهيفي لنجاحه ووصوله لمقاعد الرابطة بتزكية زملائه بكليتي العلوم الصحية والتمريض.