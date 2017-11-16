أعلن رئيس اللجنة الطلابية بالهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة يعقوب أحمد الخالدي عن قيام وفد طلابي يمثل أعضاء الهيئة الإدارية بزيارة إلى مشروع مدينة صباح السالم بالشدادية، وذلك في إطار الإطلاع على آخر المستجدات التي طرأت على هذا المشروع الحيوي خلال الفترة الماضية ومتابعة أعماله خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الإطار، قال الخالدي انه كان في استقبال هذا الوفد الطلابي مدير البرنامج الإنشائي للمشروع د.قتيبة رزوقي الذي استقبلهم خير استقبال ومن ثم القيام بتعريفها بأهم التطورات والمستجدات التي توصل إليها المشروع بالإضافة إلى أهم التحديات التي واجهها المشروع من مشاكل وصعاب تم العمل على معالجتها وتخطيها بفضل الفريق القائم على هذا المشروع الذي يعمل ليل نهار من أجل إخراج هذا المشروع بالشكل الذي يليق به وتنتظره الجموع الطلابية.

وأضاف أنه بعد ذلك استعد الفريق والفريق المصاحب للوفد بالقيام بجولة ميدانية لموقع المشروع وتفقد أهم المباني والكليات، وقد تم زيارة موقع كلية الآداب وكلية التربية للإطلاع على أهم الأعمال والتطورات بها من تشطيبات داخلية وأهم ما تقوم به تلك الشركات المنفذة لهذا المشروع.

واختتم الخالدي تصريحه موجها كل الشكر والتقدير لمدير البرنامج الإنشائي د.قتيبة رزوقي على حسن استقباله واهتمامه المتنامي في خدمة كل قطاعاته المختلفة وإزالة الصعاب ومعالجة المشكلات، وأن الفريق ككل لا يتأخر بل يعمل وبكل طاقاته لإخراج هذا المشروع بما يصب ويخدم جموعنا الطلابية.