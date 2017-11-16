أعلنت جامعة الكويت إتاحتها خدمة زيارة مشروع مدينة (صباح السالم) الجامعية للمواطنين الراغبين في التعرف على هذا المشروع الوطني ومكوناته ومراحل إنجازه وقد بدأ التسجيل للمشاركة في الزيارات اول من امس حتى 30 نوفمبر الجاري.

وقال مدير البرنامج الإنشائي في الجامعة د. قتيبة رزوقي في تصريح صحافي إن من شروط المشاركة في هذه الزيارات ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاما وألا يزيد عدد المشاركين في الرحلة الواحدة على 30 شخصا، لافتا إلى أن أولى هذه الزيارات تبدأ 14 ديسمبر المقبل على أن تحدد مواعيد الزيارات الأخرى وفقا لحجم إقبال المسجلين.

وبين أن هذه الزيارة تتيح للمواطنين فرصة التعرف على المشروع والالتقاء المباشر بالفريق المشرف على إنجازه للاجابة عن أي تساؤل يدور في أذهانهم حول الحرم الجامعي الجديد في منطقة الشدادية.

وأوضح أن برنامج الزيارة سيتضمن تقديم عرض مرئي تعريفي يعقبه فتح باب النقاش والرد على أسئلة الزوار واصطحاب المشاركين في جولة ميدانية للمشروع وتفقد سير أعماله التي تسير بشكل منضبط ووفق الجدول الزمني المحدد لتسليمه وإنجازه.