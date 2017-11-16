ذكر مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت خالد الياقوت أنه ضمن الاستراتيجية المتبعة بإدارة الأمن والسلامة داخل الجامعة لنشر الثقافة والتوعية الصحية والسلامة الوقائية بهدف النهوض بالجانب التوعوي والارشادي والوقائي للأمن والسلامة، وانطلاقا من حرص الإدارة في المشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع الجامعي والتوعية الصحية لدى مرتادي الجامعة، شاركت إدارة الامن والسلامة ـ قسم السلامة (العيادات الطبية) بالاحتفال بيوم السكر العالمي.

وأضاف: اشتملت مشاركة الإدارة في الاحتفالية، التي أقيمت تحت رعاية وزير الصحة بقاعة سلوى وذلك الثلاثاء الماضي في تمام الساعة 8:00 صباحا، على عرض بروشورات ارشادية للتوعية من مرض السكري وأعراضه وأنواعه وكيفية تأثيره على الجسم وكيفية الوقاية منه وكذلك بعض النصائح والإرشادات حول النظام الغذائي الواجب اتباعه للوقاية من مرض السكري كما تم عرض فيديو مرئي عن مرض السكري وطرق الوقاية منه وأيضا تضمنت المشاركة على خدمات اخرى مثل قياس ضغط الدم وقياس الحرارة ونسبة السكر بالدم ونسبة الكولسترول.

وأوضح أن الإدارة تعمل على مزيد من التواصل مع الجهات الخارجية ذات الصلة لتقديم كل ما هو مفيد لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وجميع مرتادي الجامعة.