نظم قسم علوم الأرض والبيئة في كلية العلوم بجامعة الكويت محاضرة عامة لطلبة القسم العلمي بعنوان: «إدارة النفايات في مناطق عمليات نفط الكويت» حاضر فيها كبير اختصاصيي البيئة بشركة نفط الكويت محمد حيدر، بحضور د.محمد الصرعاوي عضو هيئة التدريس بالقسم العلمي، ومقرر لجنة السيمنار.

وتطرق حيدر خلال المحاضرة إلى النظام المتبع حاليا للتخلص الآمن من النفايات بشتى أنواعها، الصلبة والسائلة والغازية وكيفية التعامل معها، والنظام المعمول به بالشركة بما يختص بالمخلفات النفطية الناتجة عن حفر الآبار واستخراج النفط، فشركة نفط الكويت تقوم بتطبيق المعالجة البيولوجية والاستفادة من حرارة الشمس والبكتيريا في التخلص من الزيوت والحمأة النفطية عن طريق تآكل الزيوت بواسطة البكتيريا النشطة، وبأن الشركة تقوم بتدوير نفاياتها من البلاستيك والأخشاب والبطاريات وأجهزة الكمبيوتر التالفة عن طريق مجموعة من العقود مع القطاع الخاص للاستفادة من النفايات القابلة للتدوير، كما أن هناك نظاما صارما ومشددا على عمل الحفر الهندسية والمبطنة لحجز الزيوت والحمأة لحين التعامل معها بالطرق العلمية.

وأضاف: ان الشركة تقوم بتطبيق القانون رقم 42 لسنة 2014 والمعايير البيئية الخاصة بالهيئة العامة للبيئة بالقرار رقم 210 لسنة 2001، وإذا لم تتواجد أي من المعايير في البيئة الكويتية فإن الشركة تلجأ إلى التشريعات الأوروبية والأميركية للحفاظ على البيئة وأن هناك فرقا من الصحة والأمن والسلامة البيئية مهامها الحفاظ على البيئة بشكل عام وبيئة العمل بشكل خاص.

وختاما أشاد بالدور الرقابي للهيئة العامة للبيئة والتعاون البناء بين شركة نفط الكويت وجامعة الكويت ممثلة بكلية العلوم، كما أشاد بالخلفية العلمية التي يتمتع بها لطلبة الكلية ومخرجاتها وشجعهم على الانخراط بالعمل في القطاع النفطي.



كما شجع المحاضر طلبة جامعة الكويت وأساتذتها الأكاديميين للاستفادة من البيانات والتقارير المتواجدة في الشركة لأبحاثهم ودراساتهم.