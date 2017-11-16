استضاف د.بدر البصيري مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت م.فهد الزعبي ـ مساعد المدير العام للشؤون الفنية والرئيس التنفيذي لشركة شمال الزور الأولى بول فرين لمناقشة تدريب طلبة الكلية بالشركة، وذلك لأهمية حصول الطلبة على التدريب العملي المتميز في شركة من الشركات الهندسية الكبرى.

وأكد م.الزعبي ان الشركة تسعى الى التعاون مع كلية الهندسة والبترول لصقل مهارات مهندسي المستقبل وتأهيلهم ليصبحوا قادة فاعلين بالقطاع الحكومي والخاص.

بدوره، عبر فرين عن اعتزازه بجامعة الكويت، لافتا الى أن هذا التعاون بتدريب الطلبة يصب في مصلحة الشركة والكلية.

وتقدم د.البصيري بالشكر الجزيل للشركة لسعيها للتعاون المشترك وعملها الدؤوب من خلال تدريب مهندسي المستقبل، وإعدادهم ليكونوا قادرين على دخول سوق العمل الوظيفي والمهني على حد سواء مسلحين بالعلم والمعرفة الأكاديمية والعملية وأفاد بأنه تم التنسيق مع مسؤولي الشركة ليتم إدراكهم مع الجهات التدريبية مستقبلا بعد التعرف على شروط الشركة لاستقبال الطلبة المتدربين.