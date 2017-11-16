قام نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث بالتكليف بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عدنان العلي يرافقه مدير إدارة البحوث د.فاطمة النجار بزيارة استطلاعية لمبنى مركز المختبرات التحليلية بالمجمع التكنولوجي ـ الشويخ، وكان في استقبالهم عميد كلية العلوم الصحية د.عبدالحكيم الصغير ورئيس قسم البيئة د.نبيل الخليفي.

وأفاد د.العلي بأن الزيارة إلى مركز المختبرات التحليلية تأتي للتعرف على المتطلبات الأساسية التي يحتاجها المركز من أجهزة بحثية وملحقاتها والوقوف على كل الأمور الفنية التي يجب وضعها في الاعتبار وكذلك السعة المكانية للمبنى ونوعية هذه المختبرات (بيئية ـ طبية حيوية ـ كيميائية تحليلية ـ بيولوجية) وطريقة توزيعها، آملا ان يكون هذا المركز من المراكز العلمية المميزة محليا وإقليميا ويخدم الباحثين في جميع التخصصات في كليات ومعاهد الهيئة.

من جانبها، أكدت د.النجار أهمية تحديد الأولويات والأمور الإدارية والفنية سواء الهيكل التنظيمي للمركز أو احتياجاته من موظفين وعمالة فنية مدربة تشرف على تشغيل الأجهزة لضمان تقديم خدمات متكاملة للباحثين من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالكليات والمعاهد ولتسهيل عملية إنجاز البحوث العلمية.