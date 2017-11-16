تقدم مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري بخالص التهنئة للدكتورة يسر وجيه المدني عضو هيئة التدريس في كلية الآداب، قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بجامعة الكويت لحصولها على جائزة جورج نورلين 2017 George Norlin للإنجاز المتميز من قبل جامعة كولورادو في بولدر، والتي تعتبر أعلى جائزة تمنحها الجامعة كل عام وعلى مدى 88 عاما لـ 3 من خريجيها ممن كان لهم أثر في مكان عملهم أكاديميا وإداريا وفي المجتمع.

وأكد د.الأنصاري اعتزاز وفخر جامعة الكويت باحتضانها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة والطموح، والذين حققوا إنجازات مشرفة في المجالات العلمية بحصولهم على جوائز، محققين بذلك رؤية جامعة الكويت في أن تكون جامعة رائدة ومتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء اختيار د.المدني نظرا لما قدمته من إنجازات علمية في مجال التدريس والبحث العلمي و العمل الإداري للكلية والجامعة وخدمة المجتمع من خلال توليها مناصب إدارية مختلفة كان آخرها توليها مهام رئاسة لجنة الإعداد لإنشاء قسم اللغة الفرنسية وثقافاتها عام 2011 ومن ثم رئيسا للقسم. وقد نالت المدني في عام ٢٠٠٨ جائزة وسام السعف الأكاديمي بدرجة فارس من قبل الجمهورية الفرنسية نتيجة لجهودها في إنشاء قسم اللغة الفرنسية.

كما تولت المدني رئاسة قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في العام الجامعي 2003/2004 ولمدة عامين. والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا من العام الجامعي 2005/2006 ولمدة 4 سنوات، حيث استطاعت د.المدني خلال هذه السنوات من الإشراف على تحديث صحائف التخرج لأقسام الكلية المختلفة وكذلك حصول هذه البرامج على الاعتماد الأكاديمي.

وتعتبر د.المدني من الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال اللغات والحضارات وجامعة الكويت تبارك لها هذا الإنجاز وحصولها على هذه الجائزة والتكريم الدولي، علما انه قد بدأ بمنح هذه الجائزة في الإنجاز المتميز في عام 1930 احتفاء بمدير الجامعة جورج نورلين الذي تولى رئاسة هذه الجامعة العريقة عام 1917 ولمدة 20 عاما، وهذه المرة الأولى التي تمنح هذه الجائزة لخريج من غير الجنسية الأميركية وينتمي إلى جامعة خارج حدود الولايات المتحدة.

السيرة الذاتية

البيانات الشخصية

الدكتورة يسر وجيه المدني

قسم اللغة الإنجليزية - كلية الآداب بجامعة الكويت

المؤهلات العلمية

أعلى درجة في P.H.D في الجامعة الانجليزية في كولورادو ديسمبر 1982

M.A. جامعة كولورادو مايو 1977

B.A. في اللغة الانجليزية والأدب جامعة الكويت مايو 1974

الخبرة الإدارية

- مدير قسم اللغة الفرنسية وثقافتها من سبتمبر 2014 إلى 1 فبراير 2017

- مدير قسم اللغة الانجليزية والأدب من 2004/2003 - 2005/2004، ومن فبراير 2014 الى أغسطس 2014

- رئيس البرنامج الفرنسي 2012/2013 الى أغسطس 2014

- العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا في كلية الآداب 2005/2006 إلى 2008/2009

قائم بأعمال عميد كلية الآداب 2007/2006 لمدة عام

عضو في لجان مختلفة لتقييم جامعات خاصة في الكويت من قبل مجلس الجامعات الخاصة وحاصلة على شهادة مقيم معتمد

ساهمت في لجنة مراجعة وتقييم منهج اللغة الإنجليزية المعتمد من قبل الوزارة على مدى عدة أعوام.