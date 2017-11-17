العتل: دربنا 1988 من العاملين في «التطبيقي» والاهتمام الرسمي بالتطوع لا يزال خجولاً

عبدالله الراكان

دعا وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس الباحثين إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي لمعالجة تعثر الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، لافتا الى إمكانية الاستفادة من وزارة التعليم العالي باعتبارها «جهة الاختصاص المعنية بهذا الأمر ولديها المعلومات والإحصائيات التي قد يستفاد منها في الموضوع إلى جانب رؤيتها لهذه القضية وما تراه من حلول يعالج مشكلة التعثر».

جاء ذلك في كلمة ألقاها د.الفارس في ختام الشهر التدريبي السادس الذي أقيم برعايته ونظمته لجنة المهندسين العاملين بالهيئة في جمعية المهندسين تحت شعار «بالتدريب نرتقي»، مضيفا ان عملية التدريب في المجال الهندسي ضرورية، فمنها يتمكن المتدرب من تحديث المعلومات لديه، وما يستجد بشأنها من تطورات تقنية وعلمية على المستوى العالمي في المجال الهندسي، مضيفا أن ذلك يساعد في تنمية العمل الجماعي بين المهندسين وتوفير المناخ لهم لطرح قضاياهم وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم.

وأكد د.الفارس دعم الوزارة للتقارب الذي يتم بين جمعية المهندسين والمؤسسات الأكاديمية ومنها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت، معربا عن الأمل في أن يكون المتدربون من الهيئة قد حققوا الفائدة المرجوة لهم.

وأشاد بجهود الجمعية على الساحتين المحلية والإقليمية، وقال ان لجمعية المهندسين الكويتية دورا كبيرا في الاهتمام بالمجالات الهندسية والمهندسين الكويتيين ورفع شأن زملاء المهنة والمحافظة على حقوقهم»، مشيرا الى الدور الريادي لها في المؤتمرات العربية والعالمية وعقدها ورشة عمل للبحث في أسباب تعثر الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج.

من جهته، قال رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل إن الاهتمام الرسمي بفعـالياتنـا كمجتمع مهني يعمل بتطوع لايزال خجولا، فنحن نحتاج لـمزيد من هذا الدعم سواء كان ماديا أو معنويا، ومـن الـمحزن أن نسمع أو نشاهد وفي أحيان كثيرة من يقللون من دور الـمجتمع المدني ليس للمهــندسيـن فقط بل ولكل مناحي الحياة.