عبدالعزيز الفضلي

نظمت المدرسة الباكستانية الدولية الحديثة مسيرة طلابية لطلبة المرحلة الثانوية بدأت من امام ماكدوناندز مقابل منتزه الشعب الترفيهي وحتى الجزيرة الخضراء رفع خلالها الطلبة لافتات ارشادية تحث على المحافظة على نظافة وجمال الكويت .



وقال مدير المدرسة شاهد عبدالرزاق ان المدرسة اعتادت سنويا على اقامة هذه المسيرة الطلابية التي نهدف من خلالها الى غرس القيم النبيلة في نفوس ابنائنا الطلبة ومنها الحفاظ على البيئة مشيرا الى ان عدد الطلبة المشاركين في المسيرة يقارب 400 طالب وطالبة من الصفوف المرحلة الثانوية .



واضاف ان الكويت تستحق كل حب وتقدير لذلك نعمل جاهدين ان نساهم من خلال طلبتنا في الحفاظ على بيئتها لتكون جميلة وخضراء معربا عن بالغ شكره وتقديره لكل من شارك بهذه المسيرة الطلابية الوطنية