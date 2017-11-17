الحويله : كل الدعم والمساندة لجمعية كالد لإيجاد الحلول المناسبة بما يخدم الطلبة ذوي اختلافات التعلم

الساير : دعم التربية لجمعيتنا أروع مثال لإيمانها بدور منظمات المجتمع المدني



عبدالعزيز الفضلي



أثنى الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبد المحسن الحويله على الجهود التي تقوم بها جمعيات النفع العام في خدمة التربية والتعليم في مختلف مناطق الكويت وخاصة الجمعيات التي تعتني بأبناءنا من ذوي الإعاقة ويبذلون الجهود الكبيرة إتجاههم مشيرا الى ان بعض تلك الجمعيات حرصت على تدريب عدد من المعلمين والمعلمات والإخصائيين الإجتماعيين والنفسيين إضافة الى تنظيم دورات لتقويم أولياء الأمور .



جاءت كلمة الحويله خلال رعايته حفل الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم " كالد " التكريمي للمعلمين المشاركين بجائزة المعلم المتميز

وشدد على إستمرار الدعم بين وزارة التربية والقائمين على جمعية كالد لما لمسناه منهم من جهد وإجتهاد في عملهم من خلال تنظيم الدورات المتنوعة وورش العمل وأحمل لأسرة الجمعية شكر وتقدير ودعم وزير التربية والتعليم العالي د. محمد الفارس.



ومن جانبها أكدت رئيس الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم آمال الساير أن تقدير وتعاون وزارة التربية والتعليم لجمعيتنا لهو أروع مثال لإيمان الوزارة بدور منظمات المجتمع المدني والذي بدوره يدفعنا الى عمل المزيد من اجل خدمة المجتمع والوطن."



وأضافت اود ان أقدم شكري للجنة المنظمة للجائزة ولجميع المعلمين المشاركين وادعو من لم يحالفه الحظ بالفوز بالمحاولة مرة ثانية مستفيدا من الخبرة التي اكتسبها ويسعدني كذلك مشاركة مدارس التعليم العام ممثلة مدرسة السديم النموذجية ابتدائي بنين ومدرسة الصفا المتوسطة وتعتبر هذه المناسبة استكمالا لحرص الجمعية على التواصل الدائم مع وزارة التربية والتعليم ومع اهم أعمدة العملية التربوية وهم المعلمون.

وقبل نهاية الحفل قامت آمال الساير بتكريم راعي الحفل الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي والذي بدوره قام بتوزيع الدروع على المعلمين المشاركين الذين استطاعوا الوصول الى مرحلة النصف نهائية للجائزة وكذلك على أعضاء اللجنة المنظمة لها.