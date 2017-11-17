عبدالعزيز الفضلي



اعلن مشرف اكاديمية عبدالمحسن البحر للسباحة - بنين حمد الحاي بدء العمل في مشروع "عيالنا املنا 2 " والذي سيمتد الى شهر مايو المقبل باشراف مدربين من المعلمين التربويين ذو خبرة في رياضة السباحة



وقال الحاي في تصريح صحافي ان ايام التعليم والتدريب في اكاديمية السباحة ستكون يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع من الساعة4:30 مساء الى الساعة 8:30 مساء والاشتراك في الاكاديمية للطلبة مجانا ويكون التسجيل للبنين في مدرسة عبدالمحسن البحر في منطقة السرة وللبنات في ثانوية سعاد الصباح في منطقة المنصورية ونستقبل جميع الفئات العمرية مشيرا الى وجود حوضين للسباحة واحد للبنين و واحد للبنات .