عبدالعزيز الفضلي



توقع الكويت مذكرة تعاون تعليمية مع المملكة العربية السعودية من خلال وفد تربوي يتوجه الى المملكة مطلع الأسبوع المقبل برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس وعضوية كل من مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.صبيح المخيزيم ومساعد مدير الجامعة للشؤون التعليمية ومدير مركز التقييم والقياس د.خالد الفاضل ويأتي ذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء على مشاركة الكويت في التوقيع على مذكرة التعاون بين المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية الشقيقة والمركز الوطني لتطوير التعليم في الكويت.