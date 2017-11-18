عبدالعزيز الفضلي

أكد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر ان باب التسجيل في قبول المعلمين الجدد في بعض التخصصات مازال مفتوحا ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرا الى ان الإقبال جيد.

وأوضح الجويسر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان بعض التخصصات تعاني من نقص شديد خاصة في مادة الديكور الذي لم يتقدم لها احد إضافة الى مادة الموسيقى الذي كان فيها الإقبال ضعيفا، داعيا من تنطبق عليه شروط الإعلان سرعة تقديم الطلبات.

وأضاف انه بعد انتهاء الفترة سيقوم برفع تقرير بذلك الى قطاع التعليم العام لاتخاذ ما يراه مناسبا في عملية تخفيض التقدير الى جيد من عدمه، لافتا الى ان عدد المتقدمين حتى الآن تجاوز الـ 245 متقدما لوظيفة معلم ومعلمة.