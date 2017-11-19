استضافت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) المؤتمر السنوي الرابع لتدريس اللغة الانجليزية لغير الناطقين بها (TESOL) تحت شعار «تشجيع تعليم اللغة الانجليزية: التوقعات والآفاق الجديدة».

وشهد المؤتمر الذي أقيم في الحرم الجامعي في غرب مشرف حضور 500 مدرس للغة الإنجليزية من الكويت والمنطقة. كما حضر الفعالية العديد من الأكاديميين المعروفين، إلى جانب السفير الأميركي في الكويت لورنس سيلفرمان، والملحق الثقافي في السفارة الأميركية د.زينيا باغانيني، ورئيس كلية الجونكوين الكندية د.ديفيد ماكهاردي، والرئيس الأكاديمي لكلية الجونكوين الكندية د.ديبورا ماكديرموت، إضافة إلى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وتحدث في المؤتمر متحدثون معروفون في مجال تعليم اللغة الانجليزية، منهم د.ديفيد نونان الأستاذ الفخري للتطبيقات اللغوية في جامعة هونغ كونغ، وأستاذ التربية في جامعة نيوساوث ويلز في أستراليا، والرئيس الفخري في جامعة أنهايم في كاليفورنيا الذي صدر له أكثر من 100 كتاب علمي ومقالات، وألف العديد من السلاسل المدرسية لتعلم وتعليم الإنجليزية كلغة أجنبية.

أما المتحدث الثاني فكان د.جاك ريتشاردز من جامعة سيدني في أستراليا، الذي يدرس أيضا في جامعة أوكلاند وجامعة فكتوريا، وويلنغتون، ومركز آر إي إل سي البارز لتعليم اللغة الانجليزية في سنغافورة، ويعد ريتشاردز مقدما معروفا في جميع أنحاء العالم، وقد كتب أكثر من 150 كتابا ومقالة عن تعليم اللغة، فضلا عن العديد من الكتب المدرسية المستخدمة في الفصول الدراسية على نطاق واسع في العالم.

وقال رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أ.د.دونالد بيتس: «أود أن أشكر د.إيلين وينوكور على تفانيها في هذا المؤتمر المميز. من خلال هذه الفعالية، كان مؤتمر (TESOL) الكويت قادرا على استضافة مئات من المهنيين للتعاون محليا، وخلق عالما مليئا بالفرص للراغبين في تعلم اللغة الإنجليزية من كل الأعمار».

وقالت مدير البرنامج التمهيدي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، ورئيس مؤتمر (TESOL) في الكويت، د.إيلين وينوكور: «يحظى مؤتمر هذا العام بأهمية خاصة، إذ يستضيف اثنين من أبرز المتحدثين في مجتمع تعليم اللغة الانجليزية، بالإضافة إلى ذلك شهد المؤتمر إطلاق أول مهرجان فني للغة الإنجليزية من قبل مجموعة REALL Special Interest. ويعد مؤتمر الكويت السنوي مناسبة رائعة لمعرفة المزيد عن كل ما هو جديد في شبكة تعليم اللغة الإنجليزية مع خبراء آخرين في هذا الاختصاص».

وقالت رئيس المؤتمر، رنا خان: «تهتم TESOL بتعزيز التطور المهني في مجال اللغة الانجليزية، ولهذا السبب قمنا بدعم تعليم اللغة الإنجليزية لهذا العام، في كل جوانبها القائمة والمتغيرة».

هذا، وقد ألقى المؤتمر الضوء على أحدث ما طرأ على تعليم اللغة الإنجليزية من تقدم وتطور وتحول. وبهدف تبادل الأفكار والتفاعل مع الزملاء، والاستفادة من الخبرات القيمة التي قدمها المتحدثون، رحب المؤتمر أيضا بمشاركة وحضور مثقفين ومدرسين من مختلف المجالات.

وفي نطاق سعيه الحثيث لتقديم جلسات مفيدة، طرح مؤتمر «TESOL» أفكارا مبتكرة وتفاعلية جديدة في ورش العمل وجلسات الحوار مستعينا بالفنون لتعليم اللغة.

هذا، وقد حضرت أربع شخصيات بارزة المؤتمر، هم: د.كريستين كومبي من كلية دبي للطلاب في الإمارات العربية المتحدة، ود.مشاعل الحملي من جامعة الكويت، ود.كريستين صابية من جامعة سيدة اللويزة في لبنان. وتطرقوا أثناء المؤتمر إلى التحديات والفرص الموجودة في بحوث تعليم اللغة الانجليزية في الشرق الأوسط. وتحدث أيضا أثناء المؤتمر ميغان كالفريت من مركز حلول تعليم اللغة الإنجليزية (ELTS)، كما تحدث عن الرسم البياني للأحرف المتحركة الملونة (Color Vowel Chart) كأداة لتعليم طريقة اللفظ. وتضمن المؤتمر حلقة نقاش بعنوان «فهم اللغة الإنجليزية من خلال الدراما في الكويت: باناسيا أو صندوق باندورا».

وتضمن المؤتمر، الذي عقد تحت رعاية جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، ومكتبة ذات السلاسل، وشركة الخطوط الجوية القطرية، أكثر من 30 ورشة عمل، وعرض، وحلقات نقاش تناسب تخصصات واهتمامات الحضور. واختتم المؤتمر بعشاء عمل نظمته الجامعة مع الشركات المحلية لتعزيز تدريس اللغة الإنجليزية والتعلم في بيئة العمل.