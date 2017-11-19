آلاء خليفة

أشاد عدد من الأكاديميين بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به الجامعة العربية المفتوحة في مجال تطوير وتحسين العملية التعليمية، وما حققته من نجاحات وإنجازات بتطبيق جميع شروط متطلبات معايير ضمان الجودة والنزاهة الأكاديمية المحلية والدولية.

جاء ذلك في ندوة بعنوان: «النزاهة الأكاديمية» نظمها مؤخرا قطاع تقنية المعلومات في الجامعة بالتعاون مع شركة تكنولدج لمصادر المعلومات والشركة المنتجة لبرنامج TURNITIN (كاشف الانتحال الكترونيا)، وشارك فيها مدير الجامعة في الكويت د.نايف المطيري ونائب رئيس الجامعة لتقنية المعلومات والحوسبة د.أشرف حسين وعدد من ممثلي الشركتين المشاركتين في تنظيم الندوة.

وأكد المطيري ان الجامعة حريصة على مواصلة إتاحة فرص التعليم العالي أمام الحاصلين على شهادة الثانوية وتقديم مخرجات نوعية تلبي احتياجات أسواق العمل، وكذلك الالتزام بجميع النظم واللوائح والقوانين المعمول بها في الكويت ودول فروع الجامعة، فضلا عن وفائها بمتطلبات واشتراطات جهات الاعتماد الرسمية المحلية والدولية وجميع قيم معايير الأمانة والمساءلة والنزاهة الأكاديمية المعتمدة لتنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي، مدللا على ذلك بما اكتسبته الجامعة خلال مسيرتها التعليمية القصيرة من سمعة ومكانة مرموقة بين الجامعات العربية والأجنبية.

واستعرض د.المطيري عددا من الأمثلة عن الإجراءات التي قام بها فرع الجامعة في الكويت لتطبيق معايير النزاهة الأكاديمية، منها استخدام وحدة اللغة الإنجليزية اختبارات محوسبة لمقررات: EL099_ EL111_ EL112، والتزام المرشدين الأكاديميين بتطبيق برمجيات الأوراكل لحساب معدلات الطلبة المتأخرين وإعطائهم عدة سيناريوهات للتغلب على التعثر الأكاديمي، وكذلك التزام إدارة الاختبارات بالإشراف على اختيار المراجعين لتنسيق الاختبارات الورقية والمحوسبة والعمل بموجب الضوابط المحددة لمنع حالات الغش، واستخدام أنظمة مايكروسوفت 365 للتعامل الرسمي بين مختلف قطاعات العمل بشكل سريع وآمن، إضافة لإقامة عدد من ورش العمل لتدريب المحاضرين على برنامج Turnitin ومساعدتهم على تقييم الواجبات التي يقدمها الطلبة (TMA)، وغير ذلك مما حققه برنامج تقنية المعلومات والحوسبة من إنجازات تتعلق بموضوع النزاهة الأكاديمية، وحصوله على الاعتماد الرسمي من قبل مؤسسة الهندسة والتقنية (IET) في بريطانيا وذلك بالنسبة لجميع الطلبة الدارسين في الجامعة من عام 2012_2018.

وبعد ذلك تحدث نائب رئيس الجامعة لتقنية المعلومات والحوسبة د.أشرف حسين، حيث قال في بداية حديثه ان تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار مبادرة قطاع تقنية التعليم والمعلومات تنفيذ أحد أهداف الخطة الاستراتيجية للقطاع، وبما يمكن الجامعة من مواكبة آخر التطورات التي تطرأ على ساحة تقنية التعليم والمعلومات، وتقديم خدمات تعليمية متميزة وذات قيمة عالية.

وأما المحور الثاني فيرتكز على دور الكليات في تنمية كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس وخاصة ما يتعلق بممارسة أسلوب التعليم المدمج من خلال طرق التدريس وآليات التواصل البناء مع الطلاب، إضافة إلى الدور الذي تقوم به العمادات في المتابعة وتأكيد ضمان الجودة والاستخدام الأمثل للوسائل التكنولوجية المتاحة، وكشف أساليب الانتحال الإلكتروني وكيفية تطبيق العقوبة وفقا لما هو معتمد لدى الجامعة من نظم ولوائح.

فيما يرتكز المحور الثالث على الطلبة، حيث يوجب عليهم حضور ندوات التوعية بالنزاهة الأكاديمية والممارسات الأكاديمية الصحيحة وطبيعة الاختبارات الإلكترونية، فضلا عن التزامهم بالتدريب على الإجراءات الخاصة بالنزاهة الأكاديمية وأساليب إدارة الوقت وسبل التعامل مع المصادر المعرفية، وكيفية عمل الاقتباسات والاستشهادات والحفاظ على الملكية الفكرية.

..ووقفة احتجاجية اليوم بالجامعة اعتراضاً على رفع الرسوم

آلاء خليفة

أعلنت قائمة الاتحاد الطلابي بالجامعة العربية المفتوحة عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأحد الساعة ١١ صباحا أمام مبنى قسم القبول والتسجيل بمبنى الجامعة.

وذكرت قائمة الاتحاد الطلابي ان الجامعة فرضت مؤخرا رسوما إضافية منها ٣٠ دينارا للاختبار الواحد فقط للطلبة الراغبين في تقديم الاختبارات الفصلية او النهائية في احد فروع الجامعة ورسوم ١٥ دينارا لإعادة الامتحان النهائي للطالب الخريج الذي أنهى كل المقررات.

وأوضحت القائمة انه بعد عدة محاولات مع الإدارة الجامعية باءت جميعها بالفشل لإلغاء قرارات فرض الرسوم على طلبة الجامعة ورفضا لفرض رسوم إضافية على الطلبة رفضا قاطعا او حتى محاولة تخفيض الرسوم فقد قررت القائمة تنظيم تلك الوقفة الاحتجاجية.

ودعت قائمة الاتحاد الطلابي كل القوائم والقوى الطلابية وجميع الطلبة المتضررين من قرارات الجامعة بفرض الرسوم للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية لرفض هذه القرارات، مؤكدة ان سكوت الطلبة عن تلك القرارات السيئة ما هو إلا بداية لمجموعة من القرارات السيئة مستقبلا.