أعلن نائب رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لشؤون المعاهد خالد الدوسري أن مواعيد مراجعة المقابلات الشخصية لمعاهد التدريب والدورات التدريبية الخاصة للفصل التدريبي الثاني 2017/2018 للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها ستكون خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري كل على حسب الموعد المحدد له باستمارة التسجيل.

وأشار الدوسري إلى أن المقابلات الخاصة بتخصص تنفيذ معاملات مراكز وتخصص تفتيش أمن المطار (بنين) ستكون بمقر المعهد العالي للخدمات الإدارية في شارع بيروت بحولي مقابل نادي القادسية ومقابل مركز سلطان (التجاري بنين سابقا)، ومقابلات البنات بنفس مقر المعهد بنات بنفس العنوان (كلية الدراسات التجارية بنات سابقا).

وفيما يخص مقابلات الدورات الخاصة تخصص (تفتيش بلدية نظافة للبنين) قال الدوسري إنها ستكون بمقر الدورات التدريبية الخاصة بمجمع الشويخ التكنولوجي بشارع جمال عبدالناصر، بينما تكون مقابلات المتقدمين لدورة تحفيظ القرآن الكريم بمقر الهيئة بالعديلية في صالة التسجيل رقم 7 حسب المواعيد المدونة باستمارة التسجيل لدى كل طالب.