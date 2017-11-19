العجمي: نعمل على تحصين الطلبة من ممارسات الكراهية والبغضاء

عبدالعزيز الفضلي

تواصل جمعية المعلمين تكثيف مجالات أنشطتها وفعالياتها التي تنظمها ضمن حملتها الوطنية التربوية التي تحمل شعار «كلنا معك يا صاحب السمو»، وللتأكيد على وقوف أهل الميدان من معلمين ومعلمات خلف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وتوجيهاته في أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية، في ظل ما تشهده الساحة السياسية، وفي ظل التطورات الإقليمية الخطيرة.

وأشار رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي إلى أن جهودا مكثفة تبذل حاليا من قبل الجمعية، على المستويين التربوي والإعلامي، لتحقيق أهداف الحملة، وقد لاقت هذه الحملة تفاعلا إيجابيا كبيرا من الإدارات المدرسية، والمعلمين والمعلمات، فيما حرصت الجمعية على توسيع حملتها عبر وسائل التواصل الإلكتروني، وعبر مجلة «المعلم» الصادرة عن الجمعية، لبيان أهداف الحملة وغاياتها الوطنية والتربوية، وللتأكيد على دور المعلمين والمعلمات، ومن منطلق رسالتهم التربوية، في ترجمة توجيهات سموه إلى واقع ملموس، ولغرس القيم الوطنية في نفوس الطلبة، وتحصينهم من تلك الممارسات التي تثير الكراهية والبغضاء والفتن بين أبناء الوطن الواحد.

وأضاف العجمي ان الجمعية استغلت مشاركتها في معرض الكويت الدولي للكتاب 42 لتعزيز حملتها الوطنية التربوية «كلنا معك يا صاحب السمو»، حيث خصصت في ركنها توزيع إصدارات وطنية معنية بالحملة، فيما أشاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله خلال زيارته لركن الجمعية بالحملة، وبالجهود الوطنية التي تبذلها جمعية المعلمين، مؤكدا ان للمعلمين دورهم الكبير والمؤثر في غرس القيم الوطنية في نفوس الأبناء، وانهم يحظون بمكانة رفيعة لدى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.