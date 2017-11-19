عبدالعزيز الفضلي

جدد اتحاد أصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية وبالإجماع، الثقة برئيس مجلس الإدارة السابق عمر إبراهيم الغرير كرئيس للمجلس الحالي، فيما تم اختيار عبدالإله معرفي نائبا للرئيس، وطلال الجري أمينا للسر، وعادل الصانع أمينا للصندوق، وذلك عقب أول اجتماع عقده المجلس بتركيبته الجديدة بعد انتخابه بالتزكية، فيما ضم إلى جانب أصحاب المناصب الإدارية كأعضاء كل من: سعود الشايع ومحمد العلي، ورجاء الصالح، ورشا العوضي، وحمد سالم العتيقي.

من جانبه، أكد الغرير ثقته بمواصلة المجلس الحالي لتعزيز دور الاتحاد، والارتقاء بمسيرته وعطاءاته، عقب ذلك تم مناقشة جدول الأعمال، ومن أبرز ما تمت مناقشته تعزيز إمكانات المدارس الخاصة ومعالجة قضاياها وخاصة فيما يتعلق بالرسوم الدراسية.