عبدالعزيز الفضلي

برعاية الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد نظم مركز مبارك الكبير لتعليم وتدريب البولينغ - بنات، وبالتعاون مع جمعية مشرف التعاونية بطولة للمساهمين في الجمعية، وهي بطولة فردية على فئتين (٨-١٤) سنة و١٥ فما فوق، وتكريم الخمس مراكز الأولى لكل فئة.

وقامت هيئة التحكيم ممثلة في الحكمات هبة الهزاع وإيمان عبدالقادر والعنود إبراهيم وفرح العازمي وزهراء شمساه بالإشراف العام على البطولة ومن ثم تم تكريم الخمس مراكز الأولى لكل فئة.

وعلى صعيد متصل، وبرعاية الموجهة العامة للتربية البدنية ناهد الفهد وبإشراف مديرة مركز مبارك الكبير لتعليم وتدريب البولينغ - بنات جيهان الخباز أقيمت ورشة عمل موسعة حول أساسيات ومبادئ تعليم البولينغ من إعداد وتقديم إيمان عبدالقادر ونسرين المراكشي.

وكانت الورشة عبارة عن جزء نظري وجزء عملي بمشاركة 10 معلمات تربية بدنية من المناطق التعليمية التابعة لمركز مبارك الكبير للبولينغ وهي حولي - الأحمدي - مبارك الكبير وبحضور ١٠ معلمات من كل منطقة تعليمية.