عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية عن فوز ادارة المكتبات بجائزة أفضل مساهمة في الفهرس العربي الموحد، وذلك في إنجاز جديد يضاف الى إنجازات قطاع التنمية التربوية والانشطة.



وأعرب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد عن سعادته لتحقيق الفوز بالجائزة الذي يعد بمنزلة خطوة نحو بذل المزيد من الجهد والتفاعل، مشيرا الى أن هذا الانجاز يأتي ضمن خطة وأهداف القطاع والتي يسعى إلى تحقيقها وتقديم جميع سبل الدعم والرعاية للإدارات المتميزة.



وأفاد المقصيد بأن موعد تسليم الجائزة سيكون يوم الاثنين 20 نوفمبر الجاري خلال حفل افتتاح اللقاء الثامن لأعضاء الفهرس العربي الموحد في مقر مكتبة الكويت الوطنية.



ونوه المقصيد إلى أن الفهرس العربي الموحد يسعى الى حصر التراث الفكري العربي في قاعدة معلومات موحدة تشجيعا لحركة النشر وخدمة للباحثين وسعيا لانتشار الكتاب العربي.



وأشاد المقصيد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مسؤولو إدارة المكتبات للنهوض بها وإبراز دورها لكل ما يخدم أبنائنا الطلبة والطالبات والمجتمع والوطن الغالي، مؤكدا أن هذا الانجاز سيضاف لسجل الانجازات الحافل لمشاركات وزارة التربية في مسيرة الجوائز والمسابقات بمختلف أنواعها ويؤكد ريادة ومكانة التعليم المتميز في الكويت.



وذكر المقصيد ان وزارة التربية ممثلة في قطاع التنمية التربوية والأنشطة حريصة على زيادة تفعيل دور المكتبات في المدارس وحث الهيئة التعليمية على الاستفادة من مصادر المعلومات والتجهيزات المتوافرة، وإعداد زيارات للطلبة وحثهم على القراءة والبحث العلمي.