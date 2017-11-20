آلاء خليفة

تقيم الجامعة العربية المفتوحة في الكويت حفل تخريج 1126 طالبا وطالبة من الدفعة الثانية عشرة للعام الجامعي 2016/2017 تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس في أرض المعارض بمنطقة مشرف قاعة رقم 8 مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2017 في تمام الساعة السابعة مساء.

من جهته، قال مدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت د.نايف المطيري إن الجامعة تتشرف بتكريم هذه الكوكبة من الطلبة الخريجين الذي أعدتهم الجامعة ليكونوا خير سفراء لها بعد أن نهلوا العلم والمعرفة خلال الأعوام التي قضوها في جامعتهم وبتفاعلهم مع أساتذتهم عبر تخصصاتهم الثلاثة سواء كان برنامج اللغة الإنجليزية وآدابها أو برنامج تقنية المعلومات والحوسبة أو برنامج إدارة الأعمال.