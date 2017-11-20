عبدالعزيز الفضلي

في الوقت الذي تعمل فيه وزارة التربية على جذب الشباب للمجال الرياضي واكتشاف المواهب في مختلف الألعاب الرياضية تعاني ثانوية عروة بن الزبير التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية من عدم وجود ملاعب رياضية صالحة للاستخدام منذ 5 سنوات الأمر الذي جعل الإدارة المدرسية تستغل ساحة المسجد لتمارين الطلبة.

وطالب عدد من أولياء الأمور التربية بصيانة ملاعب المدرسة خاصة ان الإدارة المدرسية استغلت ساحة المسجد لتمارين الطلبة في حصة التربية البدنية، داعين الهيئة العامة للشباب بالتدخل ايضا وحل المشكلة والاهتمام بساحة الملاعب كبقية المدارس.

وطالبوا مدير الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري بزيارة المدرسة والاطلاع على وضع الطلبة في حصة التربية البدنية، مشيرين إلى انه رغم كل هذه الصعوبات إلا أن المدرسة حققت العديد من البطولات الرياضية والعلمية على المستويين المحلي والدولي.