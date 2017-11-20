آلاء خليفة

بحضور عدد من طلبة الجامعة العربية المفتوحة نظمت قائمة الاتحاد الطلابي اعتصامها الذي أعلنت عنه مسبقا وذلك صباح أمس أمام مبنى قسم القبول والتسجيل بمبنى الجامعة.

وأوضح منسق عام القائمة علي النبهان أن القائمة تنظم هذه الوقفة الاحتجاجية اعتراضا على فرض رسوم إضافية على الطلبة والطالبات، مؤكدا رفض الطلاب فرض رسوم قيمتها 30 دينارا على أي طالب يرغب في تقديم اختبار فصلي أو نهائي في أي فرع من فروع الجامعة لغير الفرع المسجل به.

كما أعلن رفض فرض رسوم 15 دينارا على الطلبة الخريجين الذين أنهوا جميع المقررات الدراسية ويرغب في إعادة الاختبار في المادة التي رسب بها فقط.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الطلابي السابق أنور الروقي عن استغرابه من فرض تلك القرارات خلال أسبوع الانتخابات الطلابية بما يثير الشك والريبة، مشيرا إلى أن تلك الاختبارات كانت تقدم للطلاب في السابق مجانا، لكن في ليلة وضحاها فرضت رسوم عليها، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الوقفة الاحتجاجية اليوم هي أولى خطوات التصعيد ولن تكون آخرها. وأضاف: لا سقف لنا في التصعيد في حال لم تتم الاستجابة لمطالبنا لاسيما أنها حقوق مكتسبة للطلاب ولا بد أن يحصل عليها كاملة دون انتقاص، مؤكدا رفضهم لأي مقترح بتخفيض هذه الرسوم الإضافية وإنما بإلغائها تماما.

وأكد الروقي أن إدارة الجامعة مطالبة بتوفير خدمات عدة للطلبة منها بوابة إلكترونية وتوفير مكيفات في استراحات الطلبة وتحتاج إلى إعادة تأثيث لاسيما ان الطلاب يدفعون رسوما لتلك الخدمات ولكن لا يجدون شيئا منها على ارض الواقع مطالبا الادارة الجامعية بالتراجع عن تلك القرارات التعسفية.