استقبلت مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتكليف د. فاطمة الكندري وفد المؤسسة الأميركية للاعتماد (ABET) برئاسة د.إسماعيل فيدان، الذي يزور كلية الدراسات التكنولوجية التابعة للهيئة لبحث الاعتماد الأكاديمي لعشرة برامج علمية تقدمها الكلية، وذلك صباح أمس في ديوان عام الهيئة.

حضر اللقاء نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث د. عدنان العلي وعميد كلية الدراسات التكنولوجية د.عبدالله المزروعي ومساعد العميد لشؤون الطلبة ـ بنات د.راشد العجمي والمتحدث الرسمي باسم الهيئة مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام فاطمة العازمي.

تم خلال اللقاء التطرق إلى الجولة الميدانية التي قام بها وفد المؤسسة الأميركية لكلية الدراسات التكنولوجية وزيارتهم للورش والمختبرات والأقسام العلمية واللقاء ببعض العاملين، للتأكد من جهوزية الكلية للحصول على الاعتماد الأكاديمي لـ 10 برامج علمية تقدمها، كما تم كذلك استعراض بعض الشروط التي يجب توافرها عند الاعتماد الأكاديمي لأي برنامج، بالإضافة إلى أخذ عدد من الملاحظات ومناقشتها مع الوفد الزائر.

وكان وفد المؤسسة الأميركية للاعتماد (ABET) قد قام بجولة ميدانية صباح اول من امس زار خلالها المختبرات والورش بكلية الدراسات التكنولوجية بصحبة عميد الكلية وبعض منتسبيها من رؤساء الأقسام والإداريين.

الجدير بالذكر انه سيتم تقديم التقرير المبدئي للزيارة والملاحظات ان وجدت قبل مغادرة الوفد.