عبدالعزيز الفضلي

أسفرت الجهود التي بذلتها وزارة التربية متمثلة بإدارة الخدمات العامة ودعم من وزير التربية د.محمد الفارس، والوكيل د.هيثم الأثري والوكيل المالي يوسف النجار عن حسم عقود النظافة لعدد 5 مناطق تعليمية، حيث ابلغ ديوان المحاسبة وزارة التربية باعتماد الترسية على خمس شركات لتنفيذ وتجهيز أعمال التنظيف والخدمات لمدارس ومباني وزارة التربية في المناطق التعليمية بمبلغ إجمالي مقداره 28 مليون دينار و666 ألف دينار ولمدة 3 سنوات. وحدد ديوان المحاسبة في كتاب أرسله لوكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، المبالغ لكل شركة في منطقة تعليمية، حيث كانت حصة منطقة العاصمة التعليمية 7 ملايين و977 ألفا و486 دينارا بينما تم تخصيص 7 ملايين و417 ألفا و836 دينارا لمنطقة حولي التعليمية، أما منطقة الجهراء فتم رصد مبلغ 6 ملايين و856 و611 دينارا لها فيما خصص لمنطقة مبارك الكبير 5 ملايين و694 ألفا و543 دينارا، بينما كان نصيب منطقة الفروانية التعليمية 721 ألفا و828 دينارا. كما وافقت لجنة المناقصات على التمديد لمناقصة لـ 64 سيارة خدماتية لمدة ٣ أشهر، اعتبارا من 16/11/2017.