وقع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس والمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية الأمير د.فيصل المشاري مذكرة للتعاون المشترك بين المركز الوطني لتطوير التعليم الكويتي والمركز الوطني للقياس السعودي.

وقال الوزير الفارس في تصريح لـ«كونا» امس عقب التوقيع ان المذكرة تأتي من أجل تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين وعلى وجه الخصوص تنفيذ مشروعي اختبارات القبول الجامعي واختبارات الكفايات الأساسية للمعلم (رخصة المعلم).

واكد ان توقيع مذكرة التفاهم يهدف الى تفعيل كثير من المشاريع الناجحة التي تم تطبيقها بالمملكة عن طريق المركز سواء فيما يتعلق باختبارات القدرات لدخول الجامعة من طلبة الثانوية أو فيما يتعلق بقياس الاختبارات الخاصة برخصة المعلم.

وأضاف ان «المركز الوطني يسعى لاستغلال الخبرات الرائعة الموجودة بالمركز السعودي وهو ما يسعدنا كونها خبرات سعودية خالصة بما يبين مدى كونها تعكس فهما للواقع الاجتماعي لمجتمعاتنا الخليجية».

ولفت الى انها ستنجح في الكويت لأنها انعكاس لطبيعة المجتمع، مؤكدا ان تطبيق الاختبارات المماثلة لن تكون ذات صعوبة لتبنيها في الكويت.

وأوضح ان القائمين على المركز الكويتي سيقومون بدراسة كيفية التطبيق والأدوات التي سيتم تطبيقها وما يحتاج للتطوير لتناسب اختبارات القدرات الخاصة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

وأعرب الوزير الفارس عن الشكر والتقدير للمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية والعاملين بالمركز على دعمهم في تنفيذ مشاريع تطوير التعليم بالكويت.

من جانبه، قال مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم د.صبيح المخيزيم في تصريح مماثل إن التعاون في مجال تبادل المعلومات وقواعد البيانات المتاحة سيتم في سرية تامة بحيث يساهم المركز الوطني للقياس في تقديم خدمات الدعم التقني والفني والإداري لتنفيذ مشاريع القياس لدى المركز الوطني لتطوير التعليم.

وأضاف أن تفعيل مذكرة التعاون سيتم من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين الجهتين تختص بتحديد الخطط التنفيذية للمشاريع بالإضافة إلى قيامها بوضع الشروط ومتابعة تنفيذ المذكرة وتحديد أوجه الضوابط والالتزامات لكل طرف تجاه الآخر.

يذكر أن مشروع بناء وتطبيق نظام الاختبارات الوطنية للقبول الجامعي يهدف لاعتبار نتيجة الطالب في الاختبار معيارا أساسيا للقبول في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي بالكويت وذلك من خلال إعداد وتطبيق الاختبارات والمقاييس بمنهجية علمية.