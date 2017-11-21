4 توجهات ضمن إستراتيجية السنوات (2018-2020) لتحقيق التنمية الشاملة

عبدالله الراكان

قال مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري إن مؤتمر الكويت وآفاق المستقبل تناول مواضيع تلامس اهتماما كبيرا في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل مناسبة مهمة للنقاش وتبادل الأفكار ووجهات النظر والتفكير في آفاق المستقبل والخروج برؤى وحلول للقضايا المطروحة، والتي من شأنها أن تسهم في وضع خطط مستقبلية لدعم العملية التنموية المنشودة في البلاد لاسيما أن الجامعات تعتبر أداة التغيير الرئيسية في المجتمع، وهي المجال النشط الذي تتفاعل فيه العقول وهي مصدر الإلهام والتجديد والتطوير، مؤكدا أن عليها أن تلعب أدوارا إيجابية في تطوير مجتمعها والمحافظة على موارده واستدامتها.

وعبر الأنصاري خلال رعايته حفل افتتاح فعاليات مؤتمر الكويت وآفاق المستقبل أمس بحضور عميدة كلية الآداب د.سعاد عبدالوهاب، والشخصية المحتفى بها د.محمد عبدالله، والعمداء المساعدين في الكلية وأعضاء هيئة التدريس والإداريين في الكلية، عن سعادته في حفل افتتاح فعاليات مؤتمر «الكويت وآفاق المستقبل» والذي تنظمه كلية الآداب، متقدما بخالص التهنئة إلى د.محمد حسن عبدالله على اختياره الشخصية المكرمة بالمؤتمر تقديرا له لما قدمه من جهود علمية متميزة ومساهمات كبيرة قدمها للكويت باحثا في تراث الكويت الأدبي وراصدا لأهم الظواهر الثقافية ومدونا لتاريخ الكويت الإعلامي ورائدا من رواد جامعة الكويت إذ عمل منذ تأسيسها وحتى عام 1987.

وأوضح الأنصاري أن جامعة الكويت تعمل جاهدة من أجل الارتقاء ببرامجها التعليمية ومقرراتها الدراسية ومخرجاتها العلمية لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلباته، مضيفا أن جامعة الكويت تسعى دائبة لتحقيق الشراكة العلمية والبحثية مع الهيئات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية سواء على المستوى المحلي أو الدولي وذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للجامعة.

وأشار إلى أن جامعة الكويت تتطلع من خلال خطتهـا الاستــراتيجيــة للسنوات(2018-2020) إلى تحقيق تنمية شاملة من خلال تبني أربع توجهات رئيسية تتبلور حول تعزيز الجودة في المنظومة التعليمية والبحثية وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار ولتواجد العلمي المميز محليا ودوليا وتحقيق الاستدامة بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية والمباني والاستثمار الأمثل للوقت.

من جانبها، قالت عميدة كلية الآداب ورئيسة المؤتمر الأستاذة د.سعاد عبدالوهاب إن هذا المؤتمر يحقق أهم أسس الحياة العلمية الأكاديمية وفق ديباجة تأسيس هذه الجامعة نصا على أنها جامعة في خدمة المجتمع، والبحث العلمي وتخريج الطلاب، مؤكدة على ضرورة إقامة الندوات والمؤتمرات لأن الهدف منها ليس الوجاهة أو الدعاية وإنما لاستكمال وظائف الجامعة في جميع حقول المعرفة.