عبدالعزيز الفضلي

أعلنت الموجه الفني الاول للحاسوب بمنطقة الاحمدي التعليمية نجيبة دشتي عن عجز في معلمي ومعلمات الحاسوب بالمرحلة الابتدائية بنين وبنات والمتوسطة بنين وذلك بعد انهاء خدمات المعلمين والمعلمات الوافدات وعدم تنفيذ وتطبيق آلية سد النقص بالشكل الصحيح.

وقالت دشتي، في كتاب وجهته الى مدير منطقة الاحمدي التعليمية وليد العومي ان التوجيه الفني للحاسوب بذل جهداً كبيراً منذ بداية العام الدراسي لسد العجز، الا ان المشكلة لم ولن تحل بشكل نهائي لاسباب عدة منها: تأخر اصدار بعض القرارات احيانا وعدم اصدار بعض المقترح منها كذلك عدم التزام المعلمين والمعلمات بالتنفيذ، وقد سعى بعضهم لاخذ اجازات طويلة عند علمهم بصدور القرار، علما ان المعلمين من الكادر اضافة الى طلب الغاء القرارات بشكل متكرر من بعض المسؤولين لبعض المعلمين مما سبب الكثير من الارتباك وعدم القدرة على تقديم مقترحات بديلة».

واضافت دشتي: ونود ان نشير الى مخاطر عدم الجدية في تنفيذ قرارات النقل من قبل الكوادر الوطنية خاصة في المرحلة الابتدائية وعزوف المعلمات الكويتيات عن التدريس بمدارس المرحلة الابتدائية بنين ذات معلمات بعد انهاء خدمات المعلمين والمعلمات الوافدات فاصبح لزاما علينا كابناء الكويت تحمل مسؤولياتنا تجاه دولتنا وترسيخ هذه القيمة بين ابنائنا من معلمين ومعلمات وحثهم وتشجيعهم على هذا، ونظرا لتوافر عدد كاف من المعلمات الكويتيات بالمرحلة الابتدائية وامكانية تغطية العجز من خلال تنفيذ المقترحات والقرارات فاننا نشير الى سلبية اللجوء لندب معلمات ومعلمين وافدين من المرحلة المتوسطة الى المرحلة الابتدائية، متسائلة: هل سنطلب من التربية اعادة تعيين وافدين لحل مشكلة حلولها متاحة لنا وبشكل رسمي؟!