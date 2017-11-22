استقبل مكتب العلاقات العامة ومكتب التوجيه والإرشاد بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت مجموعة من طلبة مدرسة روض الصالحين ثنائية اللغة بإشراف سالم الفضلي وخليل أحمد وجورج نبيل، وذلك لاطلاع الطلبة على التخصصات العلمية المتاحة في كلية الهندسة والبترول وتشجيعهم وتعريفهم على طبيعة الدراسة الجامعية وشروط القبول، ودعم مشاركاتهم في المسابقات العلمية سواء التي تنظمها جامعة الكويت أو وزارة التربية.

في اللقاء، تحدث كل من د.خالد الهزاع العميد المساعد للشؤون الطلابية وم.منيرة الرويح وقدما شرحا تفصيليا عن طريقة الالتحاق بكلية الهندسة والبترول وشروط القبول وعن الأقسام العلمية الموجودة بالكلية ومستقبل عمل الخريج، إضافة الى فتح مجال الاستفسارات والتساؤلات من الطلبة.

كما تم بعد اللقاء جولة في مرافق الكلية وأبرزها مختبرات النانو تكنولوجي والتعرف على محتوياته وأحدث الأجهزة العلمية والتقنيات المستخدمة.

ويعتبر مختبر النانو تكنولوجي في جامعة الكويت الأول من نوعه في الكويت، ومن أهم وأكبر مشاريع التسهيلات العامة General Facilities في الجامعة، كما أنه من أكثر المختبرات المستخدمة للبحث العلمي، علما بأن تقنية النانوتكنولوجي تعنى بدراسة الجزيئات المتناهية في الصغر والتي نتج عنها قفزة كبيرة في المجالات العلمية والهندسية والاقتصادية.

وتقدم الفضلي من مدرسة روض الصالحين بالشكر لمكتب التوجيه والإرشاد ومكتب العلاقات العامة بالكلية على تنظيم وتنسيق هذه الزيارة، وأبدى إعجابه التام من حيث تمكين الطلبة من الاطلاع على جميع التخصصات في الكلية والاستفادة من المعلومات التي ألقاها د.الهزاع.