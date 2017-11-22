عبدالعزيز الفضلي

عقد الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد اجتماعا مع فريق عمل جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي صباح امس في وزارة التربية، لإبلاغهم عن تمديد فترة المشاركة في المسابقة الى 31 ديسمبر المقبل، بدلا من 30 الجاري، وأن التسجيل مستمر عبر الموقع الإلكتروني للجائزة www.mbzaward.ae.

وأكد المقصيد أثناء الاجتماع على اللجنة بضرورة زيادة أعداد المعلمين المشاركين في الجائزة التي تعد الأولى من نوعها من حيث الشروط والضوابط والقيمة المالية المرصودة لها.

وأوضح أن وزارة التربية حريصة كل الحرص على أهمية مشاركة الكويت في هذه المسابقات لأنها رائدة في مشاركاتها المتعددة ونثق بمستوى الأداء العلمي والتعليمي للكويتيين الذين أثبتوا جدارتهم في مختلف المشاركات التعليمية والعلمية.

وجدد المقصيد التأكيد على أهمية مشاركة المعلمين والمعلمات الإيجابية بمختلف المسابقات المحلية والإقليمية والعربية والدولية اقتداء بقائد مسيرتنا وهو المعلم الأول لنا صاحب السمو والذي يحرص دائما على عملية العلم والتعلم والاهتمام بالمعلم.

وتمنى أن يشترك جميع المعلمين بهذه الجائزة التي تمثل فرصة مواتية لإثبات جدارة المعلم الكويتي، مستذكرا الجوانب المضيئة والاسهامات والإبداعات في العملية التعليمية التي تثلج الصدر، ولتكون فرصة في زيادة الانجازات التي حققتها وزارة التربية خلال السنوات الأخيرة الماضية.