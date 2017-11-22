أسامة دياب

اكدت السفيرة الكندية لدى البلاد مارتين مورو ان عام 2017 كان استثنائيا بالنسبة للكنديين حيث نحتفل بالعيد الـ 150 للكونفيدرالية كدولة أو المعروف أكثر بالعيد الـ 150 لكندا، لافتة الى ان كندا خلال هذا العام المتميز، احتفلت ليس فقط بتشكيلتها العرقية، الثقافية واللغوية المتميزة ولكن أيضا بتاريخها وتراثنا العريق.

واوضحت مورو ان الشباب كان أحد الموضوعات الرئيسية للعيد الـ 150 لكندا، حيث يرغب الكنديون في تعزيز انخراط الشباب داخل وخارج كندا وتزويدهم بالوسائل التي تساهم بفعالية في مجتمعنا وتلعب دورا ذا معنى في رسم مستقبلنا، لافتة الى ان تزويد الشباب بالمعرفة، التعليم، الأدوات والمهارات، الحماس الحقيقي والانفتاح على العالم تعد من الأمور المهمة لتطوير قدراتهم بحيث يمكنهم المساهمة بفعالية أكثر في مجتمعاتهم وخارجها.

واعربت عن سعادتها بتعاون السفارة الكندية بالعمل مع جريدة «كويت تايمز» في مسابقة الرسم لطلاب المدارس بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 150 لكندا والتي شارك ما يقارب من 12000 طالب من أكثر من 175 مدرسة في تلك المسابقة، موضحة ان الأداء الفني للطلاب بهرها، فلقد أضافت أصولهم وموهبتهم منظورا جديدا وفريدا من نوعه عند ترجمتهم ليس فقط للجمال الطبيعي المذهل لبلدنا الشمالي الرحب ولكن أيضا لثراء تاريخنا، تقاليدنا وموروثنا الثقافي.

وبينت ان الكويت وكندا تتشاركان في العديد من القيم والتي ساهمت في تثبيت ليس فقط صداقتهما ولكن أيضا شراكتهما المتبادلة القوية.