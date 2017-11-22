نظمت لجنة المسابقة الهندسية الخامسة في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت لقاءها التنويري للمسابقة الهندسية الخامسة لطلبة المرحلة الثانوية بالقطاعين العام والخاص بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومشاركة كل من الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية وبنك بوبيان ودار مستشارو الخليج.

حضر اللقاء أعضاء اللجنة د.مشعل الغربللى من قسم الهندسة الكهربائية (مقرر اللجنة) وأ.د.أحمد الخولي من قسم الهندسة الميكانيكية، د.أسامة العمير من قسم هندسة البترول ود.نواف العتيبي من قسم الهندسة المدنية.

وهنأ د.الغربللي الطلاب والطالبات وحثهم على الجد والمثابرة في التحصيل العلمي، وتمنى لهم التفوق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية.

وذكر أن هدف المسابقة الأساسي هو المساعدة في تطوير العملية الأكاديمية بمدارس الدولة ودفعها قدما ومساعدتهم على الانتقال من مرحلة التعليم الثانوي الى المرحلة الجامعية، وتعريفهم بمعظم مجالات الهندسة، بالإضافة لمنح الطلبة الفرصة للكشف عن مواهبهم ومهاراتهم العلمية وخلق جيل شبابي مفكر ومبدع.

ورحب د.الغربللي بطلبة المدارس الذين هم عماد ومستقبل الكويت، وقال «انه من واجبنا في جامعة الكويت تقديم الاهتمام والإرشاد والمشورة لكم». وتعهد الغربللي بتقديم كل الرعاية والاهتمام للطلبة المشاركين خلال المسابقة.

من جهته أشار أ.د.أحمد الخولي لمختلف مصادر البحث العلمي، وشدد على أهمية المشاورة مع مشرف المشروع للحصول على محور موضوع للمشاركة، وكيفية جمع المعلومات الصحيحة لتنفيذ المشروع الذي يجب أن يكون مبتكرا ولم يسبق التقدم به في مسابقة سابقة.

وذكر د.الخولي: إن «هدفنا هو تقديم منصة ملائمة وأدوات تحفز وتشجع الذكاء الاجتماعي بين طلبتنا، فضلا عن التفوق الأكاديمي، ونحن نتميز في كلية الهندسة والبترول خلال المشاركة بالمسابقة بحياة طلابية نشيطة وتنافسية، غايتها تعزيز المهارات».

وأوضح د.أسامة العمير عضو اللجنة أن أعضاء لجنة المسابقة حريصون على تهيئة كل السبل لتقديم بيئة تعليمية وأكاديمية متطورة وفق أعلى المعايير ليحظى الطلبة المشاركون بمكانتهم المتميزة عند الانتهاء من المشروع، وتسخير جميع السبل الممكنة لمساعدتهم داخل مختبرات الكلية كل حسب مشروعة مما يساعدهم على النمو العقلي والذهني.

وأضاف د.العتيبي عضو اللجنة إلى أن أهمية الهندسة تكمن فيما تحتوي من معلومات، وفي كونها أكثر تخصصات التعلم تشجيعا للاستكشاف، ونوه إلى أن المسابقة تستهدف الطلاب والطالبات من الصف العاشر الى الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية للمدارس الحكومية والخاصة وتهدف لتشجيع الطلبة على معرفة التخصصات الهندسية، كما أوضح أن كلية الهندسة والبترول تتيح الفرصة أمام طلبة المرحلة الثانوية لبلورة أفكارهم وإبداعاتهم من خلال المشاركة في هذه المسابقة ليربط المشارك بين معلوماته النظرية والعملية.

كما أفاد د.الغربللي أنه قد تم التواصل مع ما يقارب 30 مدرسة ثانوية حكومية وخاصة للمشاركة بالمسابقة مما يتيح الفرصة لاكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها، كما أنها ستساعد على إنشاء جيل جديد من الشباب يهتم بمنهجية التفكير والبحث العلمي، مؤكدا أن المسابقة جاءت انطلاقا من مفهوم الاعتزاز بخدمة المجتمع عامة تحت شعار «الإبداع الهندسي لمجتمع أفضل».