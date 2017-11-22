أكدت مدير المكتب التنفيذي لبرنامج «مثمر» التربوي رشا الفارس حرص القائمين على البرنامج على دعم مشروع تحدي القراءة العربي بغية تشجيع طلبة المدارس على القراءة وصقل مواهبهم.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الفارس للصحافيين على هامش اليوم المفتوح للقراءة الذي اقامه البرنامج الذي تشرف عليه هيئة الشباب الكويتية بالتعاون مع وزارة التربية بمدرسة القادسية المتوسطة بنات.

وأوضحت ان اليوم تضمن عددا من الفعاليات لتشجيع الطالبات على القراءة وحثهم على المشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي التي تقام سنويا في إمارة دبي الاماراتية.

وأشارت الى اهمية اقامة مثل هذه الانشطة التربوية لدعم مشروع تحدي القراءة تشجيعا لطلبة المدارس على المشاركة فيها «لما للقراءة من فوائد جمة لاسيما صقل شخصية الطالب وامداده بالعلم والثقافة ما يؤهله ليكون عنصرا بناء في مجتمعه ووطنه».

وأفادت بأن تنظيم «مثمر» لهذا الملتقى يأتي سعيا لغرس وتعزيز القراءة التي لها دور مهم في تقدم الشعوب مثمنة دور الهيئة التعليمية في المدرسة لإعدادهم هذه الانشطة القرائية المتنوعة التي عكست حرص الطالبات على القراءة والرغبة بالمشاركة في المسابقة.

من جانبه، اشاد المنسق العام لمسابقة تحدي القراءة بوزارة التربية الكويتية د.مبارك العتيبي في كلمته بحرص ادارات مدارس الوزارة على اشراك الطلبة في مثل هذه المسابقات.

وأشار العتيبي الى الفوائد الكبيرة التي يحصدها الطلبة من المشاركة في مثل المسابقة لاسيما اكتساب المعرفة بشتى أنواعها العلمية والإنسانية.

وأعرب عن اعتزازه بطالبات وطلبة الكويت وحرصهم الكبير على الفوز بالمسابقة ورغبتهم في القراءة وتحصيل العلوم النافعة معتبرا دعم برنامج «مثمر» للطلاب في هذا الاتجاه تجسيدا لتعاون الجهات الحكومية في تنمية المجتمع لاسيما الشباب.

من جانبه، قال الكاتب والاعلامي المتخصص في أدب الطفل د.طارق البكري في كلمة مماثلة ان القراءة مفتاح العلم والابداع والخيال مبينا بعض الأساليب المتنوعة للقراءة التي تساعد الطالب على القراءة دون أن يشعر بالملل.

وحث البكري الطالبات واولياء الامور على التركيز على موضوع القراءة حتى بعد انتهاء مدة المسابقة، مبينا ان القراءة ليست مجرد ترف فكري لكنها أساس رئيسي من مكونات الحياة.