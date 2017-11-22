نسبة أمراض الثدي الخبيثة تبلغ 1 إصابة بين كل 8 نساء عالمياً

أعلنت د.ميرفت الصالح رئيس المؤتمر وأستاذ مساعد بكلية الطب واستشاري جراحة عامة وأورام الثدي في مستشفى مبارك الكبير عن انطلاق فعاليات المؤتمر الكويتي السادس لأمراض وجراحة الثدي التقويمية والأول لجراحة الغدد الصماء، وذلك يوم السبت المقبل 25 الجاري.

وأشارت د.الصالح إلى أن المؤتمر سيعقد تحت رعاية وزارة الصحة وبالتعاون مع كلية الطب البشري بجامعة الكويت، في قاعة الراية فندق كورت يارد ماريوت، وسيتمر 3 أيام من السبت 25 حتى الاثنين 27 نوفمبر.

وأفادت د.الصالح بأن اللجنة المنظمة للمؤتمر قد نجحت في استضافة نخبة من الأساتذة الأطباء العالميين من مختلف أنحاء العالم مثل: المملكة المتحدة، ايطاليا، البرتغال، تركيا، والدول العربية من مصر، والخليج من المملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع نخبة من أفضل الجراحين والأطباء الوطنيين لعمل محاضرات وندوات وورش عمل، ومعاينة مرضى كويتيين في مستشفى مبارك الكبير، موضحة أنه سيتم تعاون الخبراء الزوار مع معهد الدراسات العليا للجراحة لعقد حلقات دراسية لطلاب التخصص في الجراحة.

وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة آخر ما توصلت إليه الأبحاث الأخيرة من الكشف وطرق معالجة وجراحة أورام الثدي التقويمية والغدد الصماء حتى يتسنى للكويت مواكبة آخر العلاجات العالمية.

والجدير بالذكر أن نسبة أمراض الثدي الخبيثة عالميا تبلغ 1 إصابة بين كل 8 نساء وهي تعادل النسبة المدروسة بالكويت، مع التأكيد على أن نسبة الشفاء ترتفع إلى أكثر من 90% اذا تم الاكتشاف والعلاج المبكر وهو ما يصبو إليه هذا المؤتمر.