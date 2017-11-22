ضمن سلسلة ريادة الأعمال والابتكار نظم أستاذ الاستراتيجية وريادة الأعمال في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.مشاري الناهض حلقة نقاشية حول تمويل المشاريع الصغيرة في الكويت استضاف فيها كلا من د.سعد الناهض من قسم التمويل والمنشآت المالية، وأ.سليمان المضاحكة مسؤول تمويل أول في محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة في البنك الصناعي، وأصقر الصقر مساعد مدير في تمويل الشركات من بنك بوبيان.

وقد تطرق د.مشاري الناهض إلى محورين رئيسيين أولهما فرص وآلية تمويل المشاريع الصغيرة المتاحة حاليا في الكويت، حيث استعرض مزايا وعيوب أنواع التمويل المختلفة في المراحل الزمنية للمشروع والاعتبارات التي يجب أن يفكر فيها صاحب المشروع قبل تمويل مشروعه، مشيرا إلى أهمية الاستفادة وكيفية الاستفادة من الموارد المختلفة للدعم المتاحة من الجهات الحكومية مثل الصندوق الكويتي لدعم المشاريع الصغيرة والبنك الصناعي ووزارة التجارة وجهاز إعادة الهيكلة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وتحدث سليمان المضاحكة عن المجالات التي تمولها محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة مثل المصانع والمنتجات البلاستيكية والعطور وأعمال الجبس والنجارة وغيرها، مشيرا إلى الشروط العامة التي يستخدمها البنك الصناعي لتمويل المشاريع الصغيرة كأن يكون صاحب المشروع كويتيا وأن تكون فكرة المشروع مقبولة ولها جدوى اقتصادية بعد دراستها، وأن يكون الموقع من الممكن أن يرخص من قبل الجهات المعنية، وتطرق المضاحكة إلى آلية التمويل في المحفظة والخيارات المتاحة كالقرض الحسن، حيث يحصل مدير المشروع المالك على راتب شهري بالإضافة إلى إمكانية تمويل رأس المال العامل Working Capital.

من جهته، أشار الصقر إلى أنه ومن منطلق خبرته في القطاع البنكي ومن خبرته كرائد أعمال كويتي أيضا، إلى فرص التمويل العامة للمشاريع الصغيرة في الكويت مركزا على دور البنوك التجارية في الكويت والشروط المطلوبة لتمويل المشاريع الصغيرة، مشيرا الى أن البنوك التجارية بشكل عام تتجنب تمويل المشاريع الناشئة والأفكار الريادية لارتفاع نسبة المخاطرة وبناء على تجارب فاشلة في السابق في تمويل مشاريع صغيرة خسرت رأسمالها.

وحول محور تطوير بيئة ريادة الأعمال في الكويت وبالتحديد عنصر التمويل، لفت سليمان المضاحكة الى أهمية تسهيل تمويل الأفكار الجديدة في الأسواق المحلية والمجالات الحديثة المبتكرة، والمساهمة في تفعيل دور مصادر التمويل المختلفة مثل رأس المال الجريء Venture Capital، وركز على دور الحكومة في توفير الأراضي لأصحاب المشاريع الصغيرة وبالتحديد الأراضي الصناعية، مشيدا بدور وزارة التجارة مؤخرا في تسهيل إجراءات إصدار رخص الشركات الجديدة ورخصة المشاريع المتناهية الصغر ودور مركز الكويت للأعمال.

من جانبه، استعرض د.الناهض احصائيات من جهاز إعادة الهيكلة حول عدد ونسبة المبادرين في الكويت مقارنة بالعاملين في القطاع العام والخاص، لافتا الى أن نسب المشاركة في تأسيس المشاريع التجارية في الكويت لاتزال منخفضة عند المواطنين، وتحدث عن دور حاضنات الأعمال كعنصر مهم في بيئة ريادة الأعمال في الكويت.

كما شدد الصقر على الدورة المستندية في الكويت كتحد كبير لأصحاب المشاريع الصغيرة، متحدثا حول تجربته في تأسيس مشروع ريادي خارج الكويت في دولة خليجية.