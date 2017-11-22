أوضح مدير المعهد الصناعي ـ الشويخ في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.محمد بوحمدي أن برنامج «دبلوم التمديدات الكهربائية الذكية» الذي يقدمه المعهد يعتبر البرنامج الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، وجاء ليبلي تطلعات الدولة التنموية بإدخال تقنيات المباني الذكية في المشاريع التنموية في الكويت لما لها من دور في توفير بيئة مريحة ونظيفة للمستخدم، بالإضافة إلى دورها المهم في توفير الطاقة، مشيرا إلى أن المستقبل الآن للمباني والمدن الذكية، وهذا هو توجه الدولة في خطة التنمية بإنشاء مدن ذكية.

وبين م.بوحمدي أن المعهد قام بإنشاء البرنامج بالتعاون مع منظمة KNX العالمية المتخصصة في مجال الأنظمة الذكية، وقام بتجهيز الورش والمختبرات بأحدث الأجهزة والمعدات للتدريب على أنظمة المباني الذكية، كما أن المدربين القائمين على البرنامج على أعلى مستويات التأهيل الفني وحاصلون على شهادات معتمدة عالميا في مجال التمديدات الكهربائية الذكية.

وأفاد م.بوحمدي بأن المعهد دشن هذا العام برنامج دبلوم التمديدات الكهربائية الذكية كأحد برامج الدبلوم لحملة الثانوية العامة، وذلك نتيجة لجهود مشكورة لمجموعة من الزملاء استمرت لأكثر من 6 سنوات في الاعداد له والتنسيق مع الجهات المختلفة، موضحا أنه تم استقبال الدفعة الأولى من المتدربين مع بداية الفصل الأول من هذا العام التدريبي 2017/2018، كما أن المعهد يستعد هذه الأيام لتسجيل الدفعة الثانية للبرنامج والتي ستنضم للمعهد مع بداية الفصل الثاني.

وأكد م.بوحمدي أن مدة الدراسة في هذا البرنامج هي سنتان ونصف السنة، إضافة إلى التدريب الميداني في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث تقوم السنة التدريبية الأولى على دراسة التمديدات الكهربائية التقليدية كدراسة مخططات لوحات التوزيع والإضاءة والأحمال الكهربائية، أما في السنة الثانية فيدرس فيها المتدرب تطبيقات التمديدات الكهربائية الذكية في المباني نظريا وعمليا، موضحا أن خريج هذا البرنامج يعين على الدرجة الخامسة في الجهات الحكومية بالإضافة إلى فرصته في العمل في القطاع الخاص.