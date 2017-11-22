أقام مكتب التوجيه والإرشاد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ورشة عمل بالتعاون مع مركز نظم المعلومات أثناء اللقاء التنويري بحضور القائم بأعمال رئيس مكتب التوجيه والإرشاد - طالبات - أ.نوال بن زايد. وقد قدمت العرض رئيسة وحدة التسجيل بمكتب التوجيه والإرشاد أ.منال العمار، حيث شرحت اللوائح الجامعية للطالبات المستجدات بشكل مفصل.

من جانبها، تطرقت المهندسة ديمة بورحمة إلى شرح دليل الطالب المستجد للخدمات الإلكترونية وكيفية تفعيل خدمة البريد الإلكتروني.

وفي الختام كرمت بن زايد المهندسة ديمة بورحمة على تعاون مركز نظم المعلومات مع مكتب التوجيه والإرشاد.