وقعت شركة البترول الوطنية الكويتية اتفاقية مع كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، تقدم بموجبها الشركة الرعاية والدعم لعدد من مشاريع التخرج الخاصة بطلبة الكلية.

وقع الاتفاقية عن جانب الشركة مديرة العلاقات العامة والإعلام خلود المطيري، وعن جانب كلية الهندسة والبترول مدير مكتب التدريب الهندسي والخريجين في الكلية د.بدر البصيري.

وبهذه المناسبة، أكدت المطيري حرص «البترول الوطنية» على دعم مؤسساتنا العلمية، وفي مقدمتها جامعة الكويت، وكلية الهندسة والبترول على وجه الخصوص، وذلك في سبيل النهوض بالمجتمع، وباعتبار أن الكلية تشكل رافدا أساسيا يمد القطاع النفطي بالكفاءات العلمية الوطنية المتخصصة.

وأوضحت أن مدة الاتفاقية عام واحد قابل للتجديد، وتتضمن تقديم الدعم لخمسة مشاريع في الفصل الدراسي الواحد، والمساهمة في رعاية المعرض الخاص بمشاريع تخرج الطلبة، والذي يقام بدوره في نهاية كل فصل دراسي، وأضافت بهذا الصدد أن الاتفاقية تضع إطارا ينظم عملية تقديم الدعم، ويساعد الطلبة على بلورة أفكارهم على نحو عملي خلاق، يعود بالفائدة عليهم وعلى بلدهم.

من جانبه، أثنى البصيري على إسهامات الشركة تجاه مجتمعها، معربا عن أمله في أن تشكل هذه الاتفاقية النواة لمزيد من التعاون المستقبلي المستدام بين الجانبين، وأكد أن الكلية تسعى باستمرار إلى أن تفي مخرجاتها باحتياجات مشاريع الشركة من المهندسين الأكفاء.