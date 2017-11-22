استضافت كلية العلوم بجامعة الكويت ممثلة بالدكتورة إيمان البكر من قسم العلوم البيولوجية باحث علمي مشارك في برنامج التكنولوجيا الحيوية والزراعة النسيجية في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية التابع لمعهد الأبحاث العلمية في الكويت أ.لطيفة سالم الصباح، وذلك لإلقاء محاضرة علمية بعنوان «تكنولوجيا الزراعة النسيجية في الكويت».

وفي هذا الصدد ذكرت أ.لطيفة الصباح نشاطات معهد الكويت للأبحاث العلمية في مجال تكنولوجيا الزراعة النسيجية واستخداماتها في الكويت، وأوضحت تنوع تطبيقات واستخدامات تقنيات الزراعة النسيجية للنباتات لإنتاج وإكثار النباتات الملائمة لمناخ الكويت.

كما تطرقت المحاضرة لدور مركز أبحاث البيئة في المعهد في المحافظة على النباتات الصحراوية في البيئة الكويتية وكذلك في إعادة تأهيل بعض المناطق الصحراوية باستزراع النباتات الصحراوية الأصلية التي فقدت نتيجة الغزو العراقي وحرائق آبار النفط.