قام طلبة مدرسة ثانوية دعيج السالم الصباح ـ بنين بزيارة لمختبرات النانو تكنولوجي في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، بهدف التعرف على مفهوم تكنلوجيا النانو والتطبيقات الحياتية للنانو تكنولوجي ومختبرات النانو الحديثة المتوافرة في جامعة الكويت.

بإشراف المعلم محمد أحمد سلام، ومن الطلاب موسى إبراهيم الرشيدي، صالح حسن الخليفي، عبدالله خالد الخالدي، علي سعد العازمي وحمود نايف الهاجري.

وأكد المعلم محمد سلام استفادة الطلاب عظيم الفائدة من خلال عرض ومناقشة م.علي شكيبان الذي أجاب عن جميع أسئلة واستفسارات الطلاب في هذا المجال، كما أبدى استعداده لمساعدة الطلبة أثناء عمل المشروع الذي نحن بصدد إنجازه من خلال مسابقة وزارة التربية على مستوى المدارس الثانوية للقسم العلمي.