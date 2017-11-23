أقام قسم علوم المعلومات في كلية علوم وهندسة الحاسوب بجامعة الكويت محاضرة بعنوان حماية المشاركين في البحوث على البشر، والتي ألقاها البروفيسور قاسم صالح، وذلك يوم الاثنين الموافق 20/11/2017 بحرم الكلية بالعديلية.

وتضمنت المحاضرة المبادئ الأساسية التي تحتاجها البحوث في مجال صحة الإنسان والتغذية وعلوم المعلومات الصحية والبيئية والعلوم الاجتماعية.

وأشار عضو هيئة التدريس بقسم علوم المعلومات ومنسق لجنة أخلاقيات الأبحاث بالقسم د.ضاري الحويل إلى موافقة القسم على إنشاء هذه اللجنة لأهميتها في نشر ثقافة احترام الحقوق الأساسية والأخلاقية للمشاركين في الأبحاث العلمية.

كما أفاد د.الحويل بأن اللجنة تقوم أيضا بمراجعة النواحي الأخلاقية لمقترح البحث العلمي قبل البدء في البحث وجمع البيانات.

جدير بالذكر أن د.قاسم صالح أستاذ في قسم علوم المعلومات بكلية علوم وهندسة الحاسوب، حاصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة أوتاوا في كندا، ونشر له أكثر من 130 بحثا في مجلات ومؤتمرات عالمية ولقد صنفته مجلة الأنظمة والبرمجيات العالمية ضمن العشرة الأوائل من الباحثين في هذا المجال، وقد حصل على عدة شهادات مهنية في أمن أنظمة المعلومات وإدارة المشاريع وشهادة مهندس في جودة البرمجيات.