اختتم في مدينة صباح السالم الجامعية البرنامج التدريبي للفوج الثالث من الخبراء المهندسين في وزارة العدل في تخصص الهندسة الكهربائية بالتعاون مع البرنامج الإنشائي خلال الفترة من 19/11/2017 وحتى 21/11/2017، وذلك صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2017 بحضور كل من مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د.قتيبة عبدالرزاق رزوقي ونائب رئيس إدارة الخبراء للشؤون الفنية سلطان راشد العاطفي.

وفي هذا الإطار صرح نائب رئيس إدارة الخبراء للشؤون الفنية أ.سلطان راشد العاطفي بأنه تم الانتهاء من البرنامج التدريبي في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية بالتعاون مع البرنامج الإنشائي في جامعة الكويت، وأضاف ان التعاون بين وزارة العدل وجامعة الكويت في مجال التدريب قائم من 3 سنوات، ويهدف إلى إطلاع الخبراء إلى كل ما يقوم به هذه المشروع الضخم من الأنشطة الفنية ومراحل تنفيذه، والنظر إلى العديد من القضايا بالواقع العملي في المشاريع الكبيرة وما يتخللها من إشكاليات فنية أو إدارية أو إنشائية، وذلك لتبادل الخبرات والمعارف.

وشهد الحفل توزيع الشهادات التقديرية لمتدربي وزارة العدل م.نايفة فهد السعيدي وم.ضاري بتال الشمري وم.يوسف بدر المهيني وم.عمر يعقوب العمر وم.عبدالله محسن العتيبي وم.أسماء عصام العصيمي وم.هنادي خليفة الضمير وم.محمد عبدالله العنزي وم.محمد نجيب بورحمة وم.صالح فيصل السعيد.