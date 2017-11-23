اختتم مكتب المنظمة العالمية ميلست فعاليات مسابقة الكويت المدرسية السنوية الثانية عشرة في الروبوت للعام الدراسي 2017/2018 للمرحلة المتوسطة في الروبوت والتي نظمها المكتب بالتعاون مع مركز الروبوت الكويتي وكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت تحت رعاية الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل عبدالله مقصيد.

وفي إطار التعاون العلمي بين المنظمة العالمية ميلست آسيا وجامعة الكويت تمت مشاركة 13 محكما من طلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في تحكيم المسابقة وقام بترشيحهم د.عبدالله محمد عبد الكريم المطوع عضو هيئة التدريس بقسم هندسة الكمبيوتر ومشرف مختبرات الروبوت في كلية الهندسة والبترول.

بدوره، طالب مدير مركز الروبوت داود الأحمد بزيادة الدعم والاهتمام بالأنشطة الطلابية خارج المدرسة، مؤكدا دورها الكبير في إظهار مهارات وإبداعات الطلبة.

وتأتي هذه المسابقة بهدف تشجيع الطلبة على نشاط الروبوت وخلق جو تنافسي بين المشاركين لإظهار ابداعاتهم في تحقيق الممارسة الفعلية لعلوم الروبوت والمسابقة تسعى إلى تقوية الروابط الأخوية وإيجاد جو من التعاون بين الطلبة وصولا إلى جيل قادر على التصنيع والإبداع في شتى المجالات.

من جانبه، أكد د.عبدالله المطوع نائب رئيس الجمعية العربية للروبوت أن العصر اليوم يتجه نحو الاهتمام بالروبوت بشكل كبير جدا لدرجة أن أكبر الشركات العالمية مثل جوجل بدأت تشتري الشركات التي تبرز في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوت، على سبيل المثال، بوستن روبوتكس وديب ليرننج، مضيفا أن هذا ما يدفعنا اليوم لتحفيز الشباب منذ سن مبكرة على الاهتمام بمثل هذه التقنيات استعدادا لمواجهة تحديات المستقبل القريب، خاصة أننا في كل يوم نسمع عن إنجاز جديد في عالم الروبوت والمحاكاة البشرية. وأضاف أتمنى أن تصبح مادة الروبوت من المواد الإلزامية التي تدرس في الكلية.

وفي الختام، وجه د.عبدالله المطوع شكره إلى كل من الأستاذ داود الأحمد من منظمة الميلست لإتاحة هذه الفرصة من التعاون ومد جسور المشاركة وإلى عميد كلية الهندسة والبترول د.عبداللطيف الخليفي لتسهيل مشاركة الطلبة في مثل هذه الأنشطة المفيدة.