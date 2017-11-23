نظم قسم ضمان الجودة في الجامعة العربية المفتوحة ورشة عمل للخطة الإستراتيجية الرابعة للجامعة (2017/2018 ـ2021/2022) بحضور مدير الجامعة د.نايف المطيري ومساعد مدير الجامعة للشؤون الاكاديمية د.محمد سيد ومديري ورؤساء الإدارات والأقسام الأكاديمية والإدارية في الجامعة حيث تناولت الورشة الإجراءات التنفيذية في تطبيق الخطة الاستراتيجية واهدافها ومؤشرات الاداء والجهات المعنية في تنفيذ الاهداف وأدوات القياس لمعرفة الاداء إضافة إلى ما تتطلبه من تقارير عمل من خلال اعداد خطط تشغيلية سنوية للاقسام والادرات كل في مجاله أعدها وقدمها مسؤول وحدة ضمان الجودة بشار الصوفان.

واشار مسؤول ضمان الجودة الى الالتزام العالي لادارة فرع الجامعة في الكويت بتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة، وهذا كان واضحا في أداء فرع الكويت في السنوات الخمس الماضية والتي تبين تحقيق الفرع لاهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة.

بدوره، بين رئيس قسم ضمان الجودة في الجامعة بشار صوفان أننا حريصون على تطبيق كل التزاماتنا الأكاديمية والإدارية في ضمان تحقيق تعليم ذي جودة عالية وفق تطبيق الخطة الاستراتيجية الرابعة للجامعة والتي صاغتها إدارة الجامعة العليا لأفرع الجامعة بطريقة واقعية ومتوازنة من خلال وضع اهداف قابلة للتحقيق.