اجتمعت مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.فاطمة الكندري مع قياديي ومسؤولي التطبيقي، وذلك لبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة في كليات ومعاهد الهيئة في جميع مواقعها.

وأشارت خلال الاجتماع على أهمية المشاريع الخدمية التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية والأكاديمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مؤكدة على حرص إدارة الهيئة إعطاء الدعم الكافي واللازم لإنجاز جميع المشاريع الخدمية بأعلى المواصفات وفي الوقت المحدد، مشددة على ضرورة توفير بيئة تعليمية مثمرة لمنتسبي التطبيقي من طلبة وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب والموظفين.

وطالبت د.الكندري بالعمل على تطوير شامل للخدمات المقدمة للطلبة في التطبيقي وهيكلة البنية التحتية للمواقع والأنظمة بها، وذلك من خلال تشغيل ودعم وتطوير جميع المواقع في الكليات والمعاهد وتوفير كل الاحتياجات الخاصة بالعملية التعليمية والأكاديمية بالوسائل التكنولوجية والمستلزمات الخاصة بالقاعات.

وتطرقت إلى أهمية تطوير وتجهيز جميع المنشآت الرياضية في الكليات والمعاهد وخاصة بالمجمع الرياضي بمجمع الشويخ لخدمة الطلبة والأساتذة ومنتسبي التطبيقي لإقامة البطولات الرياضة والأنشطة الثقافية الرياضية، مشيدة بأداء عمادة شؤون الطلبة وحرصها على استقطاب الطلاب والطالبات نحو الأنشطة الرياضة وتوفير كافة أوجه الدعم لهم وتبني المواهب الرياضية وتنميتها.

وبينت د.الكندري أن المشاريع الخدمية والتقنية تعتبر بمنزلة العمود الفقري للتطبيقي ولما لها من دور بارز في تسهيل العملية التعليمية وتسهيل الإجراءات الإدارية، فقد قامت الإدارة بدعم هذه المشاريع بما يتناسب مع طموح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في تحقيق التحول إلى مؤسسة تعليمية وأكاديمية.

من جانبهم، أكد مديرو إدارات الخدمات والهندسية والتوريدات على القيام بجميع الأعمال المطلوبة وإنجازها بأسرع وقت ممكن والعمل كفريق واحد متكامل ومتجانس لتسهيل عمل الكليات والمعاهد في المباني الجديدة في جميع المناطق سواء كانت في العارضية أو في منطقة الجهراء، وكذلك في المجمع الرياضي بالشويخ.

حضر الاجتماع نائبا المدير العام لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث د.عدنان العلي ولقطاع الشؤون الإدارية والمالية م.حجرف الحجرف وعميد شؤون الطلبة د.حسين المكيمي والمستشار الإعلامي للمدير العام ومستشار الهندسي للمدير العام ومساعد العميد للشؤون الأكاديمية ومساعد العميد للشؤون الطلابية في كلية التربية الأساسية ومدير إدارات الخدمات العامة ومدير إدارة التوريدات، وممثلون عن إدارات الشؤون المالية والمخازن والهندسية ومساعد المدير العام للإنشاءات الهندسية.