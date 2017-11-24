عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري قرارا وزاريا بشأن تسمية وافتتاح روضة الحرية الكائنة في مدينة صباح الأحمد السكنية قطاع (ب) والتابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، وذلك بداية الفصل الدراسي الثاني من العام 2018/2017، وتتولى منطقة الأحمدي التعليمية تعميم نشرة التسجيل وقبول الطلبات والعمل على توفير ما يلزمها من الكوادر الإشرافية والتعليمية والإدارية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

كما أصدر وكيل التربية قرارا بشأن تسمية وافتتاح المدرسة المتوسطة بنات بمدينة صباح الأحمد قطاع (ب) والتابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية باسم «مدرسة سميرة موسى المتوسطة بنات» ويتم افتتاحها اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2017/2018 على أن تتولى منطقة الأحمدي التعليمية تعديل نشرة التسجيل والقبول على ضوء هذا القرار والعمل على توفير ما يلزمها من الكوادر الإشرافية والتعليمية والإدارية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وفي منطقة العاصمة التعليمية أصدر د.الأثري قرارا بشأن تسمية وافتتاح مدرسة الابتدائية بنين ذات معلمات بمنطقة جابر الأحمد ق 6 والتابعة باسم «مدرسة الإدريسي الابتدائية بنين ذات معلمات» بداية الفصل الراسي الثاني من العام الدراسي 2017/2018، على أن تتولى منطقة العاصمة التعليمية تعديل نشرة التسجيل والقبول على ضوء هذا القرار والعمل على توفير ما يلزمها من الكوادر الإشرافية والتعليمية والإدارية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.